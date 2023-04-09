警察值勤時都必須穿著制服，給人嚴肅的印象，不過當他們換上日常私服後，有時常讓人眼睛為之一亮。哥倫比亞一名女警外型亮眼，身材非常火辣，近日她在社群媒體分享比基尼照，不少網友鼻血狂噴，直呼「被她開罰單我願意」。

根據《獨立報》報導，28歲納娃維茲（Alex Narvaez）在哥倫比亞警界工作，卻因身材太火辣而爆紅，她很注重健康與身材曲線，因此平時都會健身，練出令人稱羨的翹臀，近日她還曬出自己的比基尼與制服照，只見她身材凹凸有致，就算穿制服依舊很性感。

納娃維茲的IG更是擁有115萬粉絲，不少網友表示，「我願意每周超速，被她開罰單」、「衣服好不好看，真的還是要看人穿，沒想到這麼單調的制服，也被她穿得很性感」、「如果她沒PO制服照，還以為是模特兒」、「這身材根本是模特兒等級了吧」。

而台灣其實也有不少正妹警花，IG帳號「bcard. bcard」先前分享一篇「全台最正女警地圖」貼文，點名台中市員警「楊舒婷」、桃園市平鎮交通分隊「林筱綺」、桃園市政府警察「若維」、台北中正二分局「陳柏婷」、野柳派出所「張裔姁」、高雄湖內分局「吳奕嫻」、高雄保三總隊「葉依寧」。