中國海關的本質始終充滿爭議,而所有史學家都有自己的一套詮釋。本書主張中國海關的本質可以說成是「間接控制的代理制度」(indirect control through delegation)。這意味著中央政府委託一個代理首腦,管理某個中央政府不會或不能直接控制運營的機構。此代理首腦可以自主地雇傭代理下屬,把管理觸角延伸到全國。這一制度的有效運作必須建立在三項前提:一、代理首腦與中央政府的互信;二、代理首腦在該機構的自主;三、代理首腦的代理下屬對其服從。只要「互信」、「自主」和「服從」的前提存在,憑藉代理首腦及代理下屬的廉潔和專業,此代理集團幫助中央政府快速地建立起對某些機構的控制。雖然中央政府對這些機構的控制僅是間接的,但是關鍵是「快速」,在十九世紀下半葉,清政府面對「百年未有之變局」的挑戰,無法花費幾十甚至上百年的時間,建立起與全球連結的機構。沿此思路,總稅務司署於一八五四年建立,並由英國人擔任代理集團的骨幹。

以「間接控制的代理制度」為核心的總稅務司署被應用到全國各地的條約口岸。總稅務司署由兩部分組成:一、作為總部的總稅務司署;二、各地海關站的稅務司。總稅務司署由總稅務司領導,在其下分設有科處,以稅務司領導,輔佐總稅務司管理全國海關站稅務司。地方海關站分布在條約口岸,由海關監督和稅務司共同領導。在總稅務司署、總署科處與各地海關站中的幫辦擔任各層管理職務,幫辦是海關站正副稅務司、總署科處稅務司,乃至總稅務司的候補人選。然而,總稅務司一職自一八五四─一九五○年間,始終由外籍人士擔任,同樣的情況也適用於一八五四─一九二八年間的總署科處和海關站。

總稅務司署並非「間接控制的代理制度」的唯一案例。清政府也把各種職責委託給其他中國官僚。南、北洋大臣分別被授予處理中國南五口和北三口的洋務、條約口岸及水師事務。這些封疆大吏的幕府中的幕賓大都與地方督撫為大小同鄉。總稅務司署與南、北洋大臣具備共同點:總稅務司是英國人,骨幹關員大多來自英國;北洋大臣李鴻章是安徽人,他的淮軍將領也來自江淮。本書主張中國海關的特徵並非不同於晚清中國的其他機構。相反的,總稅務司署的模式正是當時一種普遍的現象,即一個地域團體受中央政府委託,代為管理諸多職責,而這些代理集團可讓清政府省心省時地且間接地營運這些機構,並和中央政府維持羈縻關係。

間接控制的代理制度的便利之處是「快速」且「有效」,因為中央不需要訓練一批官僚去營運這些機構,而且也不需要完全重建政府體系。然而,缺點就是出在「間接」之上,因為中央政府時常失去對這些機構控制,而這些代理集團形成強枝弱幹、尾大不掉之勢。

(本文摘自《海關中國》/麥田出版)

