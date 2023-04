華籍關員在總稅務司署地位一直是體現其殖民和帝國主義特色的最直接證據。赫德在任期間,華籍關員的工資和職位都遠遠低於外籍關員。造冊處稅務司杜德維雖然讚賞赫德,但他也承認「赫德確實沒有把華籍關員培養為條約口岸的海關稅務司」。但不可諱言十九世紀中晚期的中國士大夫仍然需要時間來緩和對西方知識的排斥情緒。一九三四年,赫德的外甥梅樂和(Frederick Maze)擔任總稅務司時解釋道:「在設立海關之始,華人中受新式教育之人材甚少,故赫前總稅務司不得不以洋員任幹部職務,以應需要。」

中國海關從一八六○年代開始就意識到,必須教給華籍關員西方知識,並將他們分配到不同的單位。赫德充分意識到:

在未來半個多世紀的時間裡,中國或許還需要目前在崗的這些外籍關員來服務中國海關;但如果指望目前狀況一直延續下去,可謂無稽之談。幾乎可以肯定的是,在或近或遠的將來,我們的繼任者們遲早會被本地人取代……這樣,總稅務司署應該「盡一切努力來訓練一批本地人,使他們成為合格的接班人;而至於這一批人是否需要從現存的語言學家們中選擇,或者是從同文館中產生(我認為這種方式更有可能),時間會給出答案。

起初,赫德認為更好的方式是訓練同文館學生,而畢業生將作為三等幫辦加入中國海關。赫德向來是一個有先見之明的觀察者,而這一次,他的判斷卻只是部分正確。實際上,在總稅務司署九十六年的歷史中,依賴外籍關員長達七十幾年之久。他認為外籍關員的繼任者們將要被華籍關員取代,這當然正確,但同文館的學生卻不是合適的選擇。魏爾特認為培訓合格的華籍內班關員「是〔十九世紀〕六○年代早期他建立同文館的時候就想到的目標,並希望同文館可以培養出未來中國的華籍海關稅務司。而這一願望……並沒有實現。」

雖然同文館從來沒有培養過合格的華籍幫辦,但赫德仍然任命了幾個華籍幫辦。應崇厚的要求,一個中國人被指派為津海關的幫辦,但他隨後因為散漫被免職了。還有一個被丁日昌關進監獄,而另一個則死去了。赫德擔心「道台們永遠不會合理地對待他們,也不會允許他們按照規定履行自己的義務」。

赫德提醒我們更了解十九世紀華籍關員的大致處境。「不管員工是中國人還是外國人,我都希望盡可能地不干涉他們的私人生活,」赫德說:「那些〔華籍關員〕深深沉浸在吸食鴉片中,以至於影響了他們的出勤、能力、或工作的人將會被開除;此外,雖然婚姻是最為神聖的,但似乎有些制度要求了、有些制度限制納妾的數量。」赫德是一個身處二元文化的人,他清楚地知道想要讓華籍關員們做到不吸食鴉片、不納妾是不可能的,尤其是在外籍關員也納妾的情況下。他想要做的只是控制他們吸食鴉片的程度以及納妾的數量。

然而,有一名華籍關員是成功的:丁崇吉。他是一八七○年代的一百二十名留美幼童之一。丁崇吉於一八七三年到達麻塞諸塞州,並且於一八七六年到一八八○年間在霍利約克高中學習。一八八○年,他開始在哈佛大學學習,但在一八八一年十月被清政府召回。一八八五年他被任命為內班關員,開始了他的海關生涯。十三年後,也就是一九○八年,他被提拔為造冊處副稅務司(超等一級幫辦)。一九二三年,他以代理造冊處稅務司的身分退休。甚至與外籍關員相比,他的職業生涯都是非常輝煌的。但是,總稅務司署不能僅僅依賴這幾位的留美幼童。

雖然還有幾名中國人被任命為幫辦,華籍關員在總稅務司署內的行政權力在新政改革者們眼中還是不夠。稅務督辦鐵良制訂計畫:如果有一所學校能夠把中國學生培養成關員,並且成為幫辦的接班梯隊,那麼稅務處就可以保證管理單位總是由他們來填補。這樣,總稅務司的高度自治和關員對總稅務司的絕對服從最終就會失效,而總稅務司署最終將會回到中國人的手中。

