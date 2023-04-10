美國一名40歲女子去年3月開始，揹起背包展開戀愛冒險之旅，至今已暢遊19國、與34名男子約會，並在旅途中發現男人的共通點，坦言和許多男人親密到不可思議，「當人們知道永遠不會再見到妳時，特別的事情就會發生」。

根據《CNN》報導，40歲的詹姆斯（Loni James）因為有感於母親在48歲時罹患阿茲海默症，直到63歲那年死去，她的雙親一生循規蹈矩，也訂定了退休計畫，諷刺的是母親卻連退休都撐不到就撒手人寰，讓她感觸沒有時間可以繼續蹉跎，於是在去年3月底，她揹上簡單的行囊出國旅行，並在每個國家和當地人約會。

詹姆斯透露，自己從華盛頓出發後第一站就是前往英國倫敦，藉由交友軟體和一名擁有英、法雙重國籍的男人配對成功，喜愛旅遊的兩人見了面後相談甚歡，一聊就是5個小時；後來她再也沒有見到那個男人，並繼續前往下一個國家旅行，同時利用交友軟體約不同男人見面，透過互相交談了解，接著再一次分開，截至目前暢遊19個國家、結識34位男人。

詹姆斯坦言，並沒有和每個男人都發生性關係，但也締造了許多美好回憶，其中在埃及時得知陌生的約會對象其實已經訂婚了，但還是很渴望以前戀愛的感覺，「他很明顯就是需要有人傾聽，而我就是可以安心傾訴的對象」。詹姆斯提到，「我與許多男人進行了非常親密和脆弱的對話」，並且發現「當他們知道永遠不會再見到妳時，特別的事情就會發生」，人們對於分享內心真實的想法就會更加沒有壓力，「即便是糟糕的約會經驗也令人難忘，而自己總會學到一些東西」。

不過詹姆斯也表示，自己在旅途過程中，非常注重人身安全，只會透過交友軟體與約會對象聯繫，在兩人見面之前不會給對方電話號碼，也不讓對方知道她落腳在哪裡；此外，在約會過程中，她會將自己所在的位置分享給朋友，也會節制的不喝太多酒，並且確保手機有電，結束約會時會透過共乘App搭車離開。