日本一名陪酒小姐2018年被節目單位《跟拍到你家》街訪，透露自己曾是知名大學高材生，因喜歡酒店產業而從事陪酒工作，未料19歲時確診子宮癌，面對病情她並未被打敗，而是抱持樂觀面對，如今事隔5年，她搖身成為房地產經紀人，讓不少人直呼厲害。

日本節目《跟拍到你家》5年前街訪一名20歲陪酒女Rio，她曾是慶應義塾大學的高材生，入學沒多久就輟學，當時報考大學只是想給父母一個交代，認為只要考上名校，父母就會同意她獨立生活，2017年她19歲時竟確診子宮癌，下定決心去做自己喜歡的事，此外她又喜歡打扮、喝酒與人聊天，因此投身陪酒業。

Rio透露，陪客人喝酒聊天讓她很開心，還有紓壓的作用，月收最高280萬日圓（約新台幣64萬），雖然她有一個酒保男友，但平時喜歡光顧男公關店，生活開銷很大，甚至有債務問題，如今事隔5年，節目組又聯繫上Rio，個性變得比較內斂，由於在東京與酒店同事有矛盾，她透過朋友介紹到大阪工作，努力做到酒店頭牌。

Rio與原本的男友早已分手，而子宮上的腫瘤已切除，所幸器官受損不嚴重，所以她還能懷孕，在3、4年前遇到在回收站工作的男友，未料對方不久被診斷出罹急性白血病，確診3個月後就去世，此事讓她非常難過，從此未再戀愛，Rio的病情如今已獲控制，她也更珍惜自己的身體，決定不再當陪酒妹。

Rio一名在房地產中介公司當社長的朋友得知後，開玩笑說「你要是能考到房地產經紀人資格證，我就錄用你」，Rio每天讀書長達8至10小時，僅花1個月時間，就考到房地產經紀人資格證，這項考試非常困難，必須了解土地、建築等相關法律，合格率僅15至17%，目前她努力銷售房產，希望存夠錢未來開一間居酒屋，並組織家庭。