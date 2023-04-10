巴西一名29歲女模特兒摩拉（Wanessa Moura）覺得自己味道很性感，於是突發奇想，將汗味製成香水出售，宣稱能夠發揮「春藥」作用，讓其他女性也能夠藉由她的體香迷倒所有異性，消息一出隨即掀起熱議。

綜合外媒報導，在Instagram上擁有逾百萬粉絲的摩拉，除了是模特兒之外也是知名網紅，由於她想要調配出一款氣味獨特又能吸引男人的香水，便想起了前任及現任男友都曾提到她的體香「既性感又令人興奮」，於是決定用自己的汗味調製成香水。

摩拉坦言，既然自己的體味會吸引男人，不如就將其當作香水的基底，並加入橘子、佛手柑和粉紅胡椒的果香味，調製成獨特的「愛情魔法藥水」，直指「我的汗水是配方裡面最重要的成分，也讓香水變成了愛與性的魔藥。」她認為，其他女性擦了這款香水就能吸引男性並激起對方性慾。

摩拉表示，有女粉絲買了這款香水後跟她分享確實很有效，曖昧對象只聞了一下她的脖子，就拜倒在她石榴裙下，2天內又迫不及待邀請她去約會；不過也有網友嗤之以鼻，認為摩拉只是在模仿美國影后葛妮絲派特蘿（Gwyneth Paltrow），曾在2020年推出過有她「私密處香味」的香氛蠟燭，一切只是噱頭。