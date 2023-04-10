有大陸民眾近日前往山東一間動物園遊玩，沒想到竟當場目睹白老虎啃食藍孔雀的駭人畫面，嚇得將其拍下PO網，影片曝光後隨即引爆熱議，不少網友看了十分心疼孔雀的遭遇，搖頭直呼「上個班就被同事吃了」。對此，園方出面致歉，坦言後續將祭出完善的措施管理，避免憾事再次發生。

綜合陸媒報導，有遊客8日前往山東威海的神鵰山野生動物園遊玩，沒想到卻看見一隻藍色孔雀慘遭老虎生吞活剝，驚人的撕咬畫面嚇壞現場不少遊客，就連拍攝者看了也頭皮發麻，驚恐表示「真的是野生動物園！」

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，網友們紛紛留言驚呼「上個班就被同事吃了」、「哎呀！吃同事可不好，園方要注意管理」；不過也有人出言緩頰，「老虎本來就吃雞啊，給牠看見牠就會抓來吃，別罵老虎」、「畢竟是野生動物園，讓動物們自由發揮也算合理」。

對此，園方解釋，園區內飼養了一千多隻孔雀，因為牠們溫和不會傷人，加上想讓孔雀們生活得舒適一點，所以採取放養方式，而白老虎吃孔雀的狀況是第一次，後續會在猛獸區增設圍欄加強防護，避免孔雀再次闖入而重演憾事。