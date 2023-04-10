澳洲昆士蘭一名44歲漁夫近日與朋友至約克角半島，潛入海裡用魚叉捕魚，未料被長4.5公尺的鱷魚盯上，他被拖入水中難以脫困，情急之下漁夫將手指插進鱷魚眼睛，才得以逃過一劫，救護人員得知後，感到非常不可思議，表示漁夫真的很幸運。

A Queensland man is in hospital after fighting off a 4.5 metre crocodile north of Cairns. The 44-year-old was swimming just off Archer Point near Cooktown when he saw the crocodile and tried to fend it off with his speargun. https://t.co/VZ3A1cHvFd @NedBalmeLives #7NEWS pic.twitter.com/yqDvpK0okB — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) April 8, 2023

根據澳洲媒體報導，44歲漁夫近日與6名朋友到昆士蘭約克角半島的庫克敦鎮，潛入附近出海口用魚叉捕魚，未料他突然感到一陣劇痛，發現水底下竟有一條4.5公尺長的鱷魚，漁夫被狠咬了3口，之後又遭鱷魚拖入水底，他急中生智用手指戳鱷魚的眼睛，才幸運逃脫。

漁夫掙脫後，趕緊游向附近岩石岸邊，朋友隨即報警求助，漁夫被送往醫院治療，他的頭部、肩膀和腿部都有撕裂傷，目前精神狀態良好，而且狀況相當穩定。昆士蘭環境與科學部門證實，將調查此事件，並確認鱷魚是否還在當地社區。

昆士蘭救護中心人員諾布爾（Valerie Noble）表示，漁夫當時被鱷魚咬了3口，造成全身多處骨折及撕裂傷，「據說他是靠手指戳鱷魚眼睛才逃脫，真的非常幸運，沒有多少人能活著講這樣的故事」，另外幸好當時他還有朋友陪同，因為事發地點非常偏遠，若沒有旁人幫忙也難獲救。