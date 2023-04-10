古代頭上戴花並非女性專屬。宋朝男性有「簪花」的習慣，就是把花戴在頭上，連結婚也要戴花冠，簪花甚至被君王推崇為重要禮儀制度，皇帝招集朝會時，百官要戴花，每逢節日、壽辰和祭祀等大型活動，每人頭上都要插各式各樣的花。

大陸文化學者郭浩提到，宋朝人有「簪花」的習俗，也就是頭上戴花，尤其是男人，更是到花癡的地步，而這個風俗源於唐朝，當時凡是中了進士，都要於長安東南的曲江亭舉行慶宴，稱為「曲江宴」，而在宴席開始前，他們會選出兩位年輕又帥的進士，在城裡找牡丹、芍藥，若找不到就要受罰，他們也被稱作「探花使」。

唐人對花的喜愛延續到宋朝，宋人美學還繼承南唐、後蜀、後周，無論皇帝還是百姓，都有簪花的習俗，在各種節令或季節，插戴不同的花朵或花狀飾物，根據《宋史．輿服志》記載，朝廷內簪花等級最高是大羅花，也就是用織品製的人造花，分為紅色、黃色、銀紅色，更時尚則是戴時令花，也就是鮮花，其中最受追捧的是牡丹。

宋朝人愛牡丹到痴狂的地步，他們每年都會辦比賽，看誰家種的牡丹比較美，冠軍可以其姓氏幫花命名，例如魏紅，就是魏家人種的紅牡丹；姚黃，姚家種的黃色牡丹；歐碧，歐家種出綠牡丹。不僅如此，宋朝男人結婚時，頭上也會戴花冠，稱為花勝，由真花與假花設計而成，文豪蘇東坡也愛簪花，曾寫詩自嘲「人老簪花不自羞，花應羞上老人頭」，表示頭上戴花不尷尬，尷尬的就是頭上那朵花。