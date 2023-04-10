古代封建社會，皇權是至高無上的存在，甚至一個決定就能左右宗教的興衰成敗。宋代歐陽修在《歸田錄》中曾記載了趙匡胤禮佛的事蹟，當他詢問高僧，身為天子的自己究竟是否要跪拜佛像時，讓對方聽了瞬間冷汗直流，畢竟一旦說錯話很可能連累整間寺廟僧人的性命，好在高僧機智吐出一句話，讓趙匡胤相當滿意。

根據《搜狐網》報導，歐陽修的《歸田錄》記載了許多朝廷上的舊事和士大夫的瑣事，多半為親身經歷，因此可信度極高，其中有段內容就曾提到，宋太祖趙匡胤某次前往相國寺燒香拜佛，身後跟隨一幫大臣，聲勢浩大，當時寺中住持親自接待，僧人們也夾道歡迎。

不過當趙匡胤準備上香時突然面有難色，若有所思地看著金光閃閃的佛像，接著轉頭詢問高僧「朕要跪拜佛像嗎？」一句話讓高僧瞬間愣在原地，險些被皇帝的問題難倒，好在高僧畢竟是見過大場面的人，隨即故作鎮定表示「現在佛不拜過去佛」。

高僧不露痕跡的對趙匡胤拍了馬屁，將天子比擬成了「現在佛」，讓趙匡胤龍心大悅「微笑而頷之」，此後更訂下了皇帝拜佛不用下跪的規矩，還被後代所沿用。