泰國近日發生一起離奇的死亡事件，一具男性遺體卡死在一棟廢棄別墅的天花板夾層之間，且呈現右手拿鉗子、左手持電線的詭異姿態，後來經警方調查發現，死者是前科累累的竊賊，如今疑似因為偷電線被活活電死，遭當地媒體形容是「業力引爆」。

根據泰國《Sanook》報導，警方在本月9日深夜獲報，一棟廢棄別墅的2樓天花板夾層有一具男性遺體，且死者面部朝下，右手拿鉗子、左手持電線，死狀詭異。由於別墅廢棄多年且大門深鎖，警方相信死者是偷偷潛入犯案，進一步追查更發現，死者是一名竊賊，過去經常變賣竊取的電線買酒喝，疑似犯案過程中不幸被活活電死。

根據死者友人表示，事發當天死者還有和親友交流，不過到了晚間卻遲遲未歸，由於死者是園丁，友人驚覺有異便前往其工作地點尋找，但並未找到人，後來懷疑死者可能躲在這棟廢棄別墅，果然偷偷潛入後隨即發現死者被電死在天花板上。

對此，警方表示，雖然該棟別墅已經廢棄，但並沒有斷電，猜測死者過去就曾多次冒險闖入，只是這次很可能在偷電線的過程中被活活電死，目前正待法醫進一步鑑定，釐清真正死因。不過當地媒體形容此事件猶如「業力引爆」，死者壞事做多了反而遭到天譴。

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