一名大陸攝影師日前在野外遇到有「傳說神獸」之稱的東方狍，不過讓他感到詫異的是，8隻東方狍看到他就像是被按下了時間停止鍵，站在原地猶如定格般的直盯著他看，似乎完全不害怕，影片曝光後隨即掀起網友熱議。

綜合陸媒報導，黑龍江一名攝影師在野外進行動物攝影工作時，意外發現有8隻東方狍站在遠處，一動也不動的直盯著他看，乍看之下還以為是靜止畫面，再搭配上皚皚白雪，18秒絕美畫面讓人驚豔。

影片曝光後吸引逾225萬觀看次數，網友們紛紛留言直呼「人家說傻狍子，狍子果然還真的是傻」、「東方狍：人類你看什麼看？」、「覺得屁股好搶鏡」、「屁股猛一看好像雲朵，跑起來就像雲在動」；不過也有內行人解釋，這些東方狍之所以站著不動，不是因為傻，只是發揮了敵不動我不動的精神，並打趣笑說「這是因為好奇心太重把自己傻成保護動物的物種」。

東方狍是一種中小型鹿類，主要棲息於森林、灌木叢等，性格溫順，毛色為棕黃色，特徵是有著細長頸部、大眼睛及大耳朵。另外還有一種「白狍」，因罕見白化現象導致牠毛色呈現白色，在古代被視為神物。