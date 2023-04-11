大陸一名女子近日發文抱怨，明明收到某公司寄來的錄取通知，她也在規定上班時間前抵達，沒想到人資卻告訴她，錄取通知發錯人了，等於她上班第一天工作就沒了，讓女子傻眼不已，只好自認倒楣，重新找下一份工作。

根據《環球網》報導，浙江一名女子日前在論壇上發文，透露自己順利通過面試，並收到了來自公司的錄取通知信，入職當天本來是規定9點上班，但她提早20分鐘抵達，不過人資尚未上班，她只好默默等待，未料人資來了以後，卻跟她說錄取通知信發錯人了，讓女子崩潰直呼：「我的工作沒了。」

女子補充表示，那名人資有不斷跟她道歉，她也不好意思責備對方，「只能說算了，下次要看清楚。」女子無奈地說，以前都是在網路上看到類似的事情，還以為是編造的故事，沒想到居然真的發生在自己身上，讓她感到十分無言，但也只能自認倒楣，重新開始找工作。

此文一出，網友都覺得人資的錯誤非常誇張，「這種事情都能搞錯的公司，不去也罷」、「這麼烏龍的事情也會有？真的無言」、「太不專業了吧」、「人資也要衝KPI的嗎？」、「應該是對方有人了或者不要人了」、「我感覺本來決定要用妳了，後來反悔了，又換了別人」。