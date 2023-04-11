貓咪柔軟的身軀讓牠能在狹小處穿梭自如，因此也有不少人戲稱「貓咪是液體做的」，不過大陸微博上一段影片也讓人不禁懷疑狗狗難道也是？畫面中可見，一隻小狗竟然從玻璃門縫隙從容地穿過去，並逕直走向門外，猶如穿越般的畫面讓不少網友看了嘖嘖稱奇，坦言「認真看好幾次都沒看明白」。

根據微博上瘋傳的影片顯示，一隻小白狗抖了抖身體後，筆直跑向兩扇呈直角的玻璃門前，接著來去自如地從夾角縫隙穿越，從室內空間跑到了戶外，讓不少人錯愕直呼「牠是怎麼出去的？」、「難道是紙片狗？」、「我認真地看了好多次都沒看明白」。

對此，有眼尖網友解答是角度的錯位問題，「角度問題，其實另一扇門開著」、「兩個玻璃門間有前後差」、「有大概5~8公分寬吧」、「純粹是錯位視覺，從別的角度拍就看得出來了」。

事實上，現實生活中有不少因為視覺角度產生的獵奇畫面，過去網路上就瘋傳一張「帶疤無頭三腳狗」的照片，讓無數網友崩潰直呼「牠的頭呢？」對此，飼主解釋這隻頸部以上全消失的無頭狗，僅有兩隻後腳和一隻前腳，而且身上還有一道長長的駭人疤痕，乍看之下就像是頭頸部位被切除後又經由手術縫合的模樣。

但其實當時狗狗正轉過頭在舔背，因為轉頭幅度較大，加上截肢疤痕，看起來就像頸部以上被切除，誤會澄清後，不少網友才鬆了一口氣。