燒烤是不少人和親友聚餐時愛吃的美食之一，不過你知道嗎？燒烤其實歷史悠久，早在2000多年前，古人就已經流行燒烤，從墓地出土的漢代畫像石《庖廚圖》中，就有多個庖廚分工合作，切肉、燒火、烤肉，料理出美味的燒烤佳餚，其製作手法和現代燒烤幾乎一模一樣。

根據《央視新聞》報導，山東臨沂五里堡出土的漢代畫像石《庖廚圖》中，清楚記錄了2000多年前漢代人製作燒烤的過程，他們把羊肉、牛肉、雞肉和魚肉切成大塊、串在籤上，並架好「燔（音同凡）爐」、點燃桑木炭，接著一手拿著烤肉串，一手拿著扇子搧風，等待美食出爐，和現代燒烤的製作手法幾乎一模一樣。

《庖廚圖》中除了做燒烤的庖廚，還有人專門從事剖魚、切肉、燒火等工作，最上方的「食物架」還掛有鳥、豬腿、羊頭、兔子等食材，以及功能類似於現代抽油煙機的「排煙罩」。

報導指出，畫像石是兩漢時期的重要遺存，有時一塊畫像石上會描繪不同場景畫面，包含車馬出行、庖廚宴飲、六博對弈、男耕女織等各種現實生活的畫面，反映出漢代政治、經濟、思想、文化、民俗等多個方面，是漢代社會的縮影，能補足史料記載的不足，對漢代史研究也有很大的作用，因此畫像石又被稱作「石頭上的大漢史詩」。