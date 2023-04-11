大陸湖北一名飼主抱怨家裡的母雞不孵蛋，她只好自力救濟改用電鍋替代，沒想到經過長達20天左右，陸續孵出17隻小雞，讓她直呼神奇。消息一出，網友們也嘖嘖稱奇，打趣笑說「小雞完全想不到自己是電鍋孵出來的」。

綜合陸媒報導，湖北省黃岡市一名潘姓女子透露，自家的母雞怎樣也不肯孵蛋，讓她一個頭兩個大，最後靈機一動想到使用電鍋來替代，並將過程記錄下來。畫面中可見，她先將溫水加入塑膠袋後放進電鍋中當成「水床」，接著將30顆雞蛋寫上編號，並在周圍鋪上吸滿水的衛生棉。潘女表示，沒想到20天過後陸續孵出17隻小雞，讓她直呼既神奇又療癒。

影片曝光後網友也傻眼了，紛紛留言表示「這樣都能孵出小雞真是太神奇了」、「小雞怎麼也想不到自己是在電鍋裡出生的吧」、「主打一個落葉歸根」、「從哪來就該回哪去」、「我也要養雞來試試」。

事實上湖北一名李姓女子去年也曾將30顆蛋放進電鍋孵化，21天後順利孵出21隻小雞，成功率高達7成，她指出電鍋具有保溫功能，加上先前養魚留下的溫控器，將溫度設定為37.8℃～38℃之間，以每天3次的翻動頻率讓雞蛋均勻受熱，約莫一周後就能用手電筒照雞蛋，查看受精卵的發育情況，「這時的受精卵已經發育成了小黑點，如果沒有小黑點很可能是受精失敗，要淘汰掉」，第二周則要注意通風。

李女接著表示，等到18天過後，受精卵發育得差不多，裡頭的小雞也要準備破殼了，這時要將雞蛋放進溫水1、2分鐘，讓蛋殼軟化，方便小雞破殼而出；於此同時，她會用吸飽水的衛生棉貼在電鍋邊緣，保持一定的溼度，到了第20天就有小雞破殼，並在第21天共計孵出21隻小雞，她坦言「這是我第一次嘗試電鍋孵蛋，沒想到孵化率比我預期的還要高。沒孵出來的，有些是沒成功受精，有些是受精卵發育不成熟，發育到一半就死在裡面，變成了毛蛋，發育成功的都順利破殼了」。