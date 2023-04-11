大陸一名女子在清明節和家人返鄉掃墓時，看到祖先的骨灰罈附近有蜜蜂圍繞，女子和家人仔細觀察後，驚覺骨灰罈破了一個小洞，且有蜜蜂在裡面築巢，其中一名大膽的親戚戴手套打開骨灰罈，發現裡面藏了滿滿的蜂巢，之後他們還挖了幾塊出來，並擠出2大瓶蜂蜜。

根據《星視頻》報導，大陸一名女子在清明節時，和家人返回位於廣西貴港的老家祭祖掃墓，看見墓地周圍有許多蜜蜂飛來飛去，原本大家以為這是什麼神奇的現象，仔細觀察才發現，骨灰罈側邊破了一個小洞，且有蜜蜂在裡面築巢。

女子受訪時透露，其中一名親戚戴上手套、打開骨灰罈，並從中取出幾塊蜂巢帶回家，當時大家都非常震驚，忍不住發出驚嘆聲，女子也覺得十分神奇，但也擔心他們會被蜜蜂螫到。至於帶回家的蜂巢，則被擠出多達2瓶蜂蜜，不過他們沒有將蜂蜜出售，而是被家族裡的一個伯伯給留下了。

新聞曝光後，網友們都覺得驚奇不已，紛紛留言，「還真的是『祖傳蜜方』」、「感謝祖先的饋贈」、「骨灰味的蜂蜜真的能吃嗎？」、「甜到骨子裡了」，也有許多網友十分好奇，骨灰罈裡是否還留有祖先的骨灰，不過當事人後來沒有再出面解釋，這個問題的真相也不得而知。