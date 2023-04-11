去年過年接到好多發生意外的毛孩個案，今年看起來大家似乎都很平安，這真是好事。毛小孩的地位現在就跟家人一樣，若在過年期間離開，真是痛上加痛，就像花花（化名）的媽媽現在應該每逢過年都會被喚起一次去年的傷痛吧。

那是去年過年收假的當天，跟媽媽一起回高雄阿嬤家過年的花花，準備當晚就要跟媽媽一起回台北了，怎知白天媽媽跟阿嬤出門辦事回家時，花花已經不見，唯一的線索是陽台門竟是開著的，媽媽心急如焚從14樓飛奔到1樓，發現花花已經僵硬的躺在草地上。

花花平常就有在陽台走動的習慣，媽媽很想知道當天發生什麼事，但家裡沒裝監視器，唯一的目擊證人是阿嬤家的另一隻貓咪小A（化名），媽媽說小A在花花走後行為有點奇怪，平常總是屁股對著陽台的小A，事發後卻反常的老愛往陽台的方向望。那天到底怎麼了？是什麼時候掉下去的？媽媽心中充滿問號。

有些溝通師主張，離世溝通不要問毛孩是怎麼死的，因為容易勾起離世毛孩當下的痛苦，所以我也只能嘗試問看看。花花倒不介意，牠說「媽媽，當時我玩得太專心了，沒注意到什麼時候啊，好像是太陽沒有那麼大的時候吧。」

我接著小心翼翼的問，那怎麼會從14樓掉下去呢？希望這樣的追問，不會讓花花不舒服。「就很專心的盯著陽台飛來一隻小鳥啊，正在想要怎麼抓到牠，姿勢都擺好了，該死的小A突然衝過來，嚇我一大跳，就飛出去了。」牠知道小A不是故意的，只是在跟牠玩，也知道小A嚇壞了，怕被大家罵。

「花花一直以為自己很厲害，但那天掉下去竟然沒來得及翻身，是不是我太胖了，有點丟臉！」原來媽媽傷心得要死，但花花最在意的卻是這個。

媽媽揪心問花花會不會很痛？花花形容「腳腳抖了一下，腦袋像水一樣晃，然後就不記得了。」雖沒說有多痛，但從花花的形容可以想像答案，「媽媽，如果妳曾經從那麼高的地方掉下去，妳就什麼痛都不怕了！」

「好意外，怎麼那麼快我又回到新鮮靈魂的狀態」，因為花花也才剛投胎到這個世界一年而已。半年前花花跟其他兩隻貓咪的照片被中途貼出來後，媽媽一眼就相中了牠，只是沒想到彼此的緣分這麼短。媽媽本以為「每天被花花叫起床」以及「每天有花花等門」這兩件幸福的事，會是未來十幾年的日常，奈何發生這種意外。

最後花花跟媽媽說，「媽媽，我是妳選的最愛的貓咪對不對？」、「妳也是我選的最愛的媽咪哦，以前跟著貓媽媽，都會淋雨、會熱、會冷，但在媽媽家裡好舒服，吃東西也不用擔心，我知道我自己被你們深愛著」、「媽媽的生活永遠都很精彩，我喜歡這樣的媽媽。」

媽媽決定把花花的骨灰做成一對戒指，跟爸爸一起戴著，「這樣我們走到哪，花花都可以跟著，再也不分離」。