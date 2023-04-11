狗是人類最忠心的伙伴！大陸一名男子到銀行領錢，一出來就遭搶匪搶劫，未料男子養的狗也看見這幕，立刻從汽車後座的窗戶跳出來，不到5秒的時間就追上搶匪，將他撲倒在地，英勇帥氣的行為讓網友們都忍不住驚嘆。

綜合陸媒報導，大陸河北一名男子開車到銀行、手提著包包去領錢，沒想到卻遭人盯上，搶匪在門口等待男子走出銀行，就快速搶走他手上的包包，男子嚇一大跳，立刻追趕搶匪，這時汽車後座的車窗突然跳出來一隻狗，以迅雷不及掩耳的速度撲倒搶匪，整個過程不到5秒，隨後男子和趕來的保安一起將搶匪制伏。

這起事件發生在去年12月20日，最近又掀起討論，網友們都忍不住大讚，「這狗沒白養，關鍵時刻真的能派上用場」、「搶匪一定想不到，最後敗在一 隻狗的手裡」、「跳出來那一瞬間太帥了！」、「這可能是專業警犬退役的」、「看完影片再看看我家的狗，唉…能吃就是福吧！」、「汪汪隊立大功，晚上肯定要幫牠加雞腿」、「這世界要是沒有小狗怎麼辦啊」。

許多狗都相當忠心，當主人遇到危險時都會主動上前保護，2022年7月一名年約2、3歲的男童在街上和朋友玩耍，突然一隻流浪狗跑來，將男童撲倒在地，還不斷攻擊，讓在場所有大人都嚇壞了，他們飼養的大黃狗見小主人有危險，立刻飛撲過來撞走流浪狗，還緊盯著對方，直到牠真的走遠為止，英勇救童的行為讓網友稱讚不已。