科舉是古代通過考試選拔官吏的制度，不少寒門子弟為了光宗耀祖，終日寒窗苦讀，不過一旦遇到昏庸無道、做事僅憑自己喜好的皇帝，即便再有才華也可能與官場無緣。唐朝就有一名武狀元因為長相醜陋，被皇帝當場除名，憤恨不平的他後來趁機起義推翻王朝、自己當皇帝。

根據《搜狐網》報導，唐朝重民輕商，許多商賈的社會地位低下，其中一位名叫黃巢的人，家中是販賣私鹽的，雖然不愁吃穿，但因為在外總是低人一等，所以父母全力支持他入朝為官。不過黃巢書讀得不好，別說狀元了，即便是進士和探花都中不了，後來他決定棄文從武，並且舉得出類拔萃的佳績，一舉奪魁成為武狀元。

原以為接下來有好日子過了，怎料唐僖宗看了他的長相後認為他「樣貌醜陋」有辱國家形象，隨即下令讓第二名頂替黃巢成為狀元。憤恨不平的黃巢就算再怎樣不滿，礙於對方是皇上，只能鼻子摸摸回家，繼續勤練武藝，靜待時機好好沉潛。

正所謂君子報仇，十年不晚，多年後因為唐僖宗昏庸無道，不少農民紛紛起義，黃巢也投入謀反，並且表現出色，由黃巢帶領的起義軍在短短幾年之內勢如破竹，壯大到足以和唐朝分庭抗禮的地步，後來黃巢更大破洛陽、攻入長安，唐僖宗趁亂逃亡，黃巢緊接著稱帝，建立了大齊。不過稱帝之後，黃巢缺乏政治遠見，虐殺唐朝舊臣，也開始濫殺無辜，逐漸失去人心，大齊政權僅維持3年，黃巢便被殺了。