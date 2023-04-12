出國旅遊時難免會遇上突發狀況，打亂原本安排好的行程，甚至影響出遊的心情。最近日本沖繩一架班機因故延誤，讓乘客只能坐在飛機上傻傻等待，這時突然一名地勤人員拿著高壓水槍出現在窗外，並在地上畫出2隻風獅爺，還搭配道歉的文字，讓乘客們都感動不已。

日本網友「@kanetomo0331」日前收到朋友傳來的影片，對方到沖繩旅遊，在那霸機場（Naha Airport）準備搭飛機返家時，卻不幸遇到班機延誤，在機上等待的過程中，朋友看見窗外有一名地勤人員，手拿高壓水槍在地上作畫，從畫面中可以看到，地勤人員先畫出了2隻風獅爺，並用中文寫下「感謝」以及日文的「對不起延遲了」，最後還鞠躬向機上的乘客致意。

這名網友事後將影片分享到推特和TikTok上，吸引超過86萬次的觀看次數，並引發廣大迴響，「我覺得航空公司在這麼突然的情況下，也能機智地照顧到乘客真的太好了，重點是他還很擅長畫畫！」、「平常班機延誤我會很生氣，但如果有人像這樣畫畫，我會很開心」、「很棒的服務，讓我也想去沖繩了」、「痛苦的班機延誤變成美好的回憶了」。

據了解，風獅爺在沖繩方言中稱為「シーサー（Shi Sa）」，在當地被視作房屋的守護神，通常被設置在屋頂的正中央、門柱上或出入口附近，可以避免災厄、防止妖怪窺探。