美國一名16歲少女得知鄰居家有巨蟒闖入，於是和父親前往幫忙捕蛇，她先是冷靜地控制住蟒蛇的頭部，但在準備將牠放入袋子時，巨蟒卻死命地纏繞她的手臂，最後花了8分鐘，在父親的幫助下，才終於順利解開，將蟒蛇裝進袋子裡。

綜合外媒報導，這起事件發生在佛羅里達州的城市彭布羅克派恩斯（Pembroke Pines），當天晚上有一條長約3.3公尺的蟒蛇闖入民宅後院，16歲少女奧妮雅（Onya Lee-Golightly）得知消息後，立刻和父親丹尼爾（Daniel Golightly）前往鄰居家中，希望能幫上一點忙。

從影片中可以看到，起初這條巨蟒盤據在一個盆栽上方，奧妮雅緩慢向巨蟒靠近，隨後以極快的速度抓住牠的頭部，原本父女兩人要將巨蟒裝進袋子內，然而巨蟒因為感受到威脅，不斷用身體纏繞住奧妮雅的手臂，丹尼爾見狀趕緊上前幫忙，最終花了8分鐘才順利解開、把巨蟒裝進袋子裡。

丹尼爾受訪時透露，這條蟒蛇也一度纏繞在他的手上，「這種壓力與我所感受過的任何東西都不一樣。」所幸父女兩人都沒有因此受傷，不過他說，奧妮雅在捕捉巨蟒的時候，比起自己的安危更關心不要弄傷巨蟒，女兒勇敢冷靜的一面也讓他非常驕傲，奧妮雅則希望透過自己的影片，幫助大眾克服對被誤解的動物的恐懼。