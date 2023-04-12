在公廁洗完手後，不少人會習慣使用烘手機把手吹乾，不過這樣卻可能讓手變得更髒。最近國外一名網友進行實驗，發現公廁烘手機的細菌比自然風乾還要多，驚人的結果讓網友都嚇壞了。

根據《每日郵報》報導，國外一名網友「@the_lab_life1」經常進行細菌實驗，測試日常生活中的物品是否存在細菌，近日她在百貨公司、電影院、辦公室等地點的烘手機採集樣本，並和自然風乾進行比較，靜置幾天後發現，所有場所烘手機的培養皿上都出現細菌，只有自然風乾的培養皿沒有細菌。

原PO在留言中指出，這個實驗結果的原因，不是因為烘手機上有細菌，而是機器透過強力的風，將公廁內的細菌氣溶膠都推到使用者的手上。雖然原PO並未透露發現的細菌種類，不過報導提到，根據過去的研究顯示，公廁中潛伏著大腸桿菌、肝炎病毒、糞便細菌、流感病毒、鏈球菌、具抗藥性金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、志賀氏菌以及諾羅病毒。

網友們看完影片都感到十分震驚，紛紛留言，「這就是為什麼我不使用烘手機的原因」、「突然感謝我自己，因為烘手機太吵了，所以我從來沒有用過」、「我寧願在褲子上留下濕手印，也不敢再用烘手機了」、「天啊！這個世界還有安全的地方嗎？」、「我真的嚇壞了」。