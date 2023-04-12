房價飆漲，想要擁有屬於自己的房產並不容易，大陸一名女子在父母的幫助下購入一間新房，但她貸款還款能力有限，事前未和父母商量，直接選了一間相對便宜位於墓地旁的房子，沒想到事後告知父親時，他並沒有生氣，反而還安慰女兒，如果未來他過世的話，「我想妳了，飄過去看妳也方便。」

大陸一名網友在論壇上發文，透露他的一名女同事前陣子買了一間房，她的父母都很支持她買房，把辛苦工作賺來的存款都拿來幫忙支付頭期款，並千叮嚀萬交代購屋的注意事項，不過女子考量每個月必須支付的房貸及自己喜歡的戶型，最終選擇了一間位於墓地旁的社區，從窗戶看出去就是一片墓地。

儘管女子相當滿意新房，但礙於地點的關係，她不太好意思跟父母說，於是請同事幫忙一起想辦法，大家還是建議她要誠實告知父母，女子猶豫再三後鼓起勇氣向父親坦白，直言新房「位置不是很好」，房子就在墓地旁。

原本女子還以為會被臭罵一頓，未料父親沉默一陣子後，竟說「挺好。」讓女子一度懷疑自己聽錯了，父親解釋，如果以後他離世，女子要操辦後事就很方便，他也開玩笑地說，依照女兒懶惰的個性，離墓地近一點，未來只要出門散個步就能來探望兩老，「我想妳了，飄過去看妳也方便，多好的事。」

此文一出立刻引起熱議，網友都覺得這名父親相當開明，回答也十分幽默，但仍忍不住紅了眼眶，「聽不得長輩用這種輕鬆的語氣說身後事，一想起他們有一天會不在就很難過」、「雖然說得很輕鬆，但是那種巨大的悲傷一下子湧上來了」、「笑著笑著就落淚了」、「親人變成鬼，也沒有停止愛我們」。