古代后宮妃嬪為了爭奪皇帝寵愛，總是無所不用極其，但有時「傻人有傻福」，單純善良的個性，反而比用盡心機更容易得寵。東漢女子鄧绥入宮後總是小心謹慎，未料卻因此被皇后討厭，還做法事詛咒她，結果皇帝發現後，迅速廢后再立鄧绥為新后，她就這樣誤打誤撞坐上后位。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，鄧绥是東漢功臣鄧禹的女兒，從小聰明好學，12歲就通《詩經》、會背《論語》，後來在媽媽的要求下，一邊學習女工一邊讀書，擁有一身才華。後來在元永七年（公元95年），也就是鄧绥14歲那年被選入宮中，次年被升為貴人。

鄧绥入宮後就開始跟隨班昭學習，班昭的價值觀，包含對女德的認知，也對她產生深遠的影響，並體現在後來她伺候陰皇后的態度，然而卻適得其反，反而引發了一場宮鬥。鄧绥剛入宮時處處小心謹慎，面對陰皇后更是戰戰兢兢，當妃嬪們都打扮得爭奇鬥艷，唯獨她衣著樸素、不加裝飾，如果不小心和陰皇后的衣服「撞色」，她就會立刻換一件穿。

每次鄧绥和陰皇后一起覲見漢和帝，都會弓起背、縮著身體，在陰皇后身後畢恭畢敬地站著，和帝問話時，她也會等陰皇后說完才敢開口，這樣賢淑善良的個性，自然深得和帝喜愛，不過在陰皇后的眼裡看來，卻認為鄧绥是個裝模作樣的「綠茶」，她失寵後竟在宮裡做法事、詛咒鄧绥。

和帝得知此事，於是廢除陰皇后的后位，改立鄧绥為新后，儘管她百般推辭，最終還是坐上了后位，和帝還想加封鄧氏一族，不過被鄧绥堅持拒絕了。和帝過世後，他的幼子殤帝即位，由於年紀尚小，因此暫時由成為皇太后的鄧绥垂簾聽政，這一掌權就是15年，期間還屢次以皇太后的名義下詔，並在文中自稱為「朕」。