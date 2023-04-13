巨蟒溜進雞舍吃免費buffet！泰國一名男子發現飼養的雞和鴨經常神祕消失，每天都會有好幾隻不見，連鴨蛋都有被偷吃的跡象，原本以為是鄰居家的狗在搗亂，未料日前卻一次消失近百隻，讓男子困惑不已，後來他聽到雞舍傳來騷動聲，急忙趕到現場查看，才驚覺「凶手」其實是一條巨蟒，且正垂掛在雞舍屋頂上休息。

根據《khaosod》報導，59歲的猜維奇（Chaiwichit Sarito）中尉居住在烏隆他尼府，家中建有一座雞舍，飼養數百隻雞和鴨，然而從前陣子開始，每天都會有幾隻雞和鴨不見，鴨蛋也有被吃掉的跡象，一開始猜維奇中尉還以為是被鄰居的狗吃掉的，沒想到日前竟一次有近百隻鴨子消失，讓他感到困惑不已。

4月11日，猜維奇中尉聽到雞舍傳來雞鴨受驚、飛撲亂叫的聲音，於是急忙趕到雞舍查看狀況，當他抬頭一看，就發現有一條又粗又長的巨蟒，掛在雞舍屋頂的橫樑上，讓他嚇了一大跳，但同時也肯定這條巨蟒就是偷吃雞鴨的「凶手」。事後，猜維奇中尉向當地救援中心求救，中心立刻派工作人員前往現場，捕獲這條長約4公尺的巨蟒，並將牠帶到野外放生。

過去也有不少巨蟒闖進雞舍偷吃的新聞，2021年泰國春武里府，一名養雞場老闆也發現有長約4公尺的蟒蛇出沒雞舍、吞下8隻鬥雞，結果因為吃得太飽、肚子太大，導致牠無法逃離「犯罪現場」，只能待在原地休息，事後巨蟒被帶到野外放生，但因為牠吃掉的鬥雞價值不斐，嚴重損失讓老闆欲哭無淚。