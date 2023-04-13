美國一名男子32年內與105名女性結婚，而且都沒有離過婚，成為「重婚次數最多」的渣男，還獲得金氏世界紀錄認證。他經常在跳蚤市場尋找目標，將受害女子娶進門後，便會騙光對方的錢財，從此銷聲匿跡，最終栽在倒數第二位妻子手裡。

Giovanni Vigliotto was sentenced to 34 years in prison for fraud and bigamy in 1983. He had he had swindled 105 wives out of their earthly possessions to sell at flea markets across the US. pic.twitter.com/ZbKeSKE2Y9 — NostalgiaDrop (@Nostalgia_Drop) December 6, 2022

根據《金氏世界紀錄》報導，喬凡尼（Giovanni Vigliotto）自1949年到1981年間，在美國27州、全球14個不同國家中，先後與105名女性結婚，喬凡尼會先替自己取個新名字，喬凡尼是他最後一次登記結婚所使用的名字，因此廣為流傳。

喬凡尼取好名後，會到跳蚤市場尋找對象，第一次約會就向對方求婚，而且很快辦好婚禮，喬凡尼婚後會謊稱，自己住得很遠，要求妻子收拾好家當，再來接妻子回他住所，但當妻子打包完畢到赴約地點後，喬凡尼會開車直接把東西載走，留下一臉錯愕的妻子。

喬凡尼將東西載到跳蚤市場變賣，再進行下一次的欺騙行動，直到遇到倒數第二任妻子莎朗（Sharon Clark），他才踢到鐵板，莎朗驚覺自己被騙婚，開始透過線索追蹤喬凡尼，發現人在佛州趕緊報警，警方在1981年12月28日逮捕喬凡尼。

喬凡尼被捕後，以重婚罪、詐欺罪等多項罪名遭起訴，但他卻在法庭上聲稱，自己從未向每位女性求婚，都是對方自己先提出結婚請求，此外他對每位妻子都很好，總是表現出紳士風度，所以才會有如此多豔遇，許多女性都想嫁給他。

喬凡尼1983年1月出庭時稱，他在1929年4月3日出生於義大利西西里島，真名是尼古拉（Nikolai Peruskov），但檢察官則聲稱他說謊，指喬凡尼在1936年4月3日出生於美國紐約，真名是弗雷德（Fred Jipp），他最終被法院宣判34年有期徒刑、罰款33.6萬美元（約新台幣1024萬元），28 起欺詐罪、6 起重婚罪，餘生在亞利桑那州立監獄度過，直到1991年因顱內出血過世，享年61歲。