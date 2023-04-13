美國一名男子32年內與105名女性結婚，而且都沒有離過婚，成為「重婚次數最多」的渣男，還獲得金氏世界紀錄認證。他經常在跳蚤市場尋找目標，將受害女子娶進門後，便會騙光對方的錢財，從此銷聲匿跡，最終栽在倒數第二位妻子手裡。
根據《金氏世界紀錄》報導，喬凡尼（Giovanni Vigliotto）自1949年到1981年間，在美國27州、全球14個不同國家中，先後與105名女性結婚，喬凡尼會先替自己取個新名字，喬凡尼是他最後一次登記結婚所使用的名字，因此廣為流傳。
喬凡尼取好名後，會到跳蚤市場尋找對象，第一次約會就向對方求婚，而且很快辦好婚禮，喬凡尼婚後會謊稱，自己住得很遠，要求妻子收拾好家當，再來接妻子回他住所，但當妻子打包完畢到赴約地點後，喬凡尼會開車直接把東西載走，留下一臉錯愕的妻子。
喬凡尼將東西載到跳蚤市場變賣，再進行下一次的欺騙行動，直到遇到倒數第二任妻子莎朗（Sharon Clark），他才踢到鐵板，莎朗驚覺自己被騙婚，開始透過線索追蹤喬凡尼，發現人在佛州趕緊報警，警方在1981年12月28日逮捕喬凡尼。
喬凡尼被捕後，以重婚罪、詐欺罪等多項罪名遭起訴，但他卻在法庭上聲稱，自己從未向每位女性求婚，都是對方自己先提出結婚請求，此外他對每位妻子都很好，總是表現出紳士風度，所以才會有如此多豔遇，許多女性都想嫁給他。
喬凡尼1983年1月出庭時稱，他在1929年4月3日出生於義大利西西里島，真名是尼古拉（Nikolai Peruskov），但檢察官則聲稱他說謊，指喬凡尼在1936年4月3日出生於美國紐約，真名是弗雷德（Fred Jipp），他最終被法院宣判34年有期徒刑、罰款33.6萬美元（約新台幣1024萬元），28 起欺詐罪、6 起重婚罪，餘生在亞利桑那州立監獄度過，直到1991年因顱內出血過世，享年61歲。
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