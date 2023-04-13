泰國一名收藏家日前以低價買矽膠娃娃，未料回到家後，他卻頻頻遇到怪事，有時會聽見東西掉落的聲音，甚至總覺得被人監視，讓收藏家寒毛直豎，認為矽膠娃娃可能被靈體附身，前主人才會以低價急脫手，現在他不知該如何是好。

泰國一名收藏家在臉書專頁「ไดอารี่สุดกาวของพ่อค้าร้านน้ำ」提到，他平時會購買矽膠娃娃，並不是用於性愛，而是為了研究娃娃的姿勢與結構，好將它們畫出來，他過去患有抑鬱症，透過繪畫幫助他走出陰霾，日前他收到一名賣家私訊，以2.5萬泰銖（約2.2萬新台幣）買到原價4萬泰銖（約3.6萬新台幣）的矽膠娃娃。

原PO表示，賣家很快就安排面交，他拿到矽膠娃娃後，發現娃娃的品質非常好，做工相當細緻，乍看之下就像人一樣，當時他正在幫娃娃梳頭穿衣，女友看了很驚訝，表示「這個娃娃看起來好逼真，你不覺得很像我嗎？」，他坦言矽膠娃娃無論體型或外觀，確實都很女友相像，但認為只是巧合。

原PO回憶說，女友隨後出門上班，他則在樓下打遊戲，不久就聽到樓上房間有東西掉落聲，上樓查看發現地板上有一把梳子，而娃娃的頭髮凌亂，但他並未多想，幫娃娃梳好頭就下樓，之後出差1個禮拜回來，他到房間查看，記得出門前娃娃都是直視前方，如今頭部卻轉向了，此外娃娃房內還有擺衣櫃，每當他換衣服時總覺得被監視。

原PO猜測，矽膠娃娃可能被靈體附體，所以當初才能以低價買入，肯定是前主人遇到怪事，才會急著脫手，不過與他聯繫的賣家只是中間人，他也無法得知娃娃的來歷，如今讓他很崩潰，不知道如何是好。不少網友看了相當震驚，有人勸他別多想，有人則提醒，買東西若發現價格意外便宜時，就應注意是否有問題。