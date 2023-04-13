大陸公司舉辦的「年會」，性質類似於台灣公司的「尾牙」或「春酒」，屬於一年一度的大型公司聚會，也會安排一些像是抽獎的娛樂活動。大陸一名男子日前參加公司舉辦的年會，未料竟抽中「365天帶薪休假」的最大獎，讓他感到震驚不已，但網友們都紛紛勸他最好別休，以免丟了工作。

根據《大象新聞》報導，廣東深圳一間公司日前舉辦年會，因為疫情、公司內部原因等，導致公司已經3年沒有舉辦年會，為了緩解員工的工作壓力，老闆特別安排了抽獎環節，每名員工都有一次抽獎機會，其中最大獎就是「365天帶薪休假」，不過公司行政人員指出，大家都沒想到真的會有人抽中這個獎，連老闆都相當驚訝。

從影片中可以看到，中獎男子看到獎項也不可置信，但還是開心地和家人分享喜悅。工作人員透露，抽中大獎的男子是公司主管階層的員工，平時工作較為繁忙，經常需要出差，他抽到大獎後的第一個反應，就是詢問：「我的工作怎麼辦？」但這個獎並沒有強迫要休，後續會再和男子討論該如何處理，看是要折現還是要休假。

新聞曝光後，網友們都羨慕不已，但也有人擔心男子一休假，一年回來以後工作就沒了，「折現好，要不然老闆會發現公司有你沒你都一樣」、「肯定折現，休一年回來，崗位可不是你的了」、「這算是好事嗎？」、「說不羡慕是假的！不過真給放一年假也不敢休息呀」、「老闆，你是不是玩不起？」。