越南一名婦人因為容易感到燥熱，所以經常食用含有生血的傳統食物「越南血凍」，未料因此被寄生蟲感染，寄生蟲不但在她的大腦築巢，連手掌、手臂和腳部皮膚都能清晰看到牠們的輪廓，醫生透露，如果沒有及時治療，很可能導致半身不遂並伴有後遺症，難以治癒。

根據《越南青年報》報導，去年農曆新年前，越南河內一名58歲婦人在家煮飯時突然昏倒，家人嚇一大跳，以為她中風了，急忙將她送到附近醫院，後來又轉往另一間醫院，並被診斷出是寄生蟲感染，且已經在她的腦部築巢，連手臂、手掌和腳部皮膚底下都發現有寄生蟲出沒。

婦人透露，因為她很容易感覺燥熱，所以經常食用越南的傳統食物「越南血凍（tiết canh）」，試圖幫自己降溫，該食物成分主要有動物生血、花生、碎肉等，「我大概一個月會吃一次血凍，沒想到會害自己病成這樣。」婦人接受治療後，曾一度出院返家，然而日前複診時，又發現她有腦水腫的狀況，必須住院觀察。

醫生表示，寄生蟲感染的症狀很容易被誤認為中風，如果不及時治療，可能會導致半身不遂並伴有後遺症；而導致人們寄生蟲感染的原因，大多數都是源於飲食不衛生，習慣食用生食或未煮熟的食物，像是血凍、生菜等。