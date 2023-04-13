國外兩名工人近日在施工泥地裡，發現一塊會動的大石頭，感到非常奇怪，使勁將石頭挖出，發現牠竟是珍貴的「鱷龜」，被世界自然保護聯盟列成易危物種，而牠的體型非常大，宛如日本科幻電影虛構出來的怪獸「卡美拉」，影片在網路上瘋傳。

Youtube頻道「Viralhog」日前分享一段影片，當時兩名工人正在施工，發現泥地裡有一塊大石頭，似乎正在緩緩移動，他們因此過去查看，將「石頭」挖了出來，發現竟是「鱷龜」，世界最大的淡水龜之一，體型大所以天敵少，攻擊性中上但咬合力極強。

根據《加拿大百科全書》介紹，鱷龜頭部大、脖子長，上顎呈現鉤狀，喜歡生活於水深小於2公尺且底部柔軟的水中，平均壽命約25至40歲，有時甚至更長，在水中遇威脅時通常都是主動游開，但在陸地上遇危險，牠們行動緩慢且底殼小，身體無法縮起來，只能透過咬的方式自衛，近幾年人類獵殺及失去棲息地，鱷龜數量銳減，目前被世界自然保護聯盟列成易危物種。

無獨有偶，美國一名父親賈斯汀（Justin Broomhall）去年與兒子到切洛基湖（ Cherokee Lake ）釣魚，竟釣到一隻巨型鱷龜，推測牠至少重達200磅（約90公斤），年齡介於 100 到 150 歲，賈斯汀提到，「我平時經常舉重，高中時還是健美運動員，舉起200磅對我來說很容易，但抬起這隻鱷龜真的不簡單」，他認為鱷龜能長到如此大很難得，最終將鱷龜放回湖裡。