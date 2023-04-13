英國一對夫妻到海灘遛狗時，意外發現一塊塊白色的不明物體，它們形似放大版的人類大腦，夫妻倆對於這些物體的真實身分感到困惑不已，於是拍下照片、PO上網求助，英國野生動物基金會則解答，表示這應該是已經孵化完畢的蛾螺卵鞘，被海浪沖上岸後所形成的特殊風景。

根據《鏡報》報導，英國夫妻約翰和札拉（John and Zara Kimbley-Henry）前陣子在位於威爾斯安格爾西島（Anglesey）的海灘遛狗散步，結果卻看見一塊塊白色的不明物體，看起來像是放大版的「人類大腦」，夫妻倆對於該物體摸不著頭緒，於是拍下照片、分享到網路上。

照片一曝光立刻引發網友討論，有人聲稱自己也在海灘看過這種不明物體，並替它取名為「大腦長線（long line of brains）」，但並不清楚確切是什麼東西，也有人推測這只是白色的海浪泡沫聚集在一起，或者認為這是天有異相的徵兆，更有人質疑約翰和札拉為了製造恐慌，刻意P圖散播。

對此，英國野生動物基金會（The Wildlife Trust）給出答案，表示這些白色不明物體應該為「蛾螺卵鞘（whelk egg capsule）」，基金會指出，蛾螺生活在低潮線的沙質海床上，當蛾螺卵孵化後，這些類似於海綿物質的空卵鞘就會被海浪沖刷上岸，形成像是「白色大腦」的畫面。