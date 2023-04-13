美國愛荷華州一名男子日前買彩券試手氣，未料愚人節開獎時，他發現自己竟中了頭獎，金額高達4003萬美元（約新台幣12億元），由於當天剛好是愚人節，他一度以為自己被整了，直到請人再次確認，他才相信是真的。

根據外媒報導，61歲拉佩（Earl Lape）是一名退休技師，日前他在愛荷華州迪比克（Dubuque）買彩券，4月1日愚人節開獎時，他發現竟中了頭獎，金額更是高達4003萬美元（約新台幣12億元），他驚訝的說，「我當時笑了出來，以為是愚人節玩笑」。

拉佩拿著彩券到店家確認，店員用機器檢查，確定他的確中了大獎，他才相信是真的，之後選擇一次性領回2180萬美元獎金（約新台幣6億元）。彩券人員表示，拉佩購買的彩券是「Lotto America」，他獲得的獎金創下該樂透遊戲最高獎金紀錄。

拉佩提到，他交往多年的女友於去年8月過世，在女友逝世前他就計畫幫對方買房，如今中了大獎，他欲拿這筆錢用於買房，剩餘的獎金則計畫投資，未來可留給後代子孫，還有一部分作為捐款幫助兒童，「有很多父母沒有錢，孩子需要治療，但保險公司也不承保，這也是我想幫助孩童的原因」。