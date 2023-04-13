大陸陝西一處高速公路施工時，挖掘到一座來自800多年前的金代壁畫墓葬，由於發現當時墓葬損傷嚴重，考古團隊將其帶回實驗室修復，發現墓葬牆壁上竟有唐代詩人白居易《天可度》的詩刻，只不過版本與現代所學的略有不同。

根據《新華社》報導，2010年，陝西省志丹縣一處高速公路施工時，意外發現來自800多年前的金代墓葬，發現時這座墓葬不但曾被盜掘，墓室頂部還因為重力擠壓，墓磚表面部分崩裂、變形，內部帶有的壁畫也有掉色、局部翹起、裂開等問題。

為了最大限度保存該墓葬，考古團隊將其整個「打包」帶回實驗室，最終於去年11月完成修復工作，陝西省文物保護研究院修復二部主任馬琳燕指出，墓葬中有精美的磚雕圖案和壁畫，磚雕包含陝西北部的腰鼓、秧歌舞等主題，還有馬、獅、鹿、斑鳩、仙鶴等動物；壁畫則繪有折枝蓮花、牡丹、菊花、婦人半開門、門神武士等圖樣。

除此之外，墓室牆壁上還留存多處題詩，其中便包含唐代詩人白居易的作品《天可度》，以及宋代詩人釋慧遠的《頌古四十五首》。不過仔細觀察可以發現，墓室牆壁上《天可度》的詩句「水底魚兮天上鳥，高可射兮深可釣。只有人心咫尺間，咫尺之中不可料」，與現代人熟知的版本「唯有人心相對時，咫尺之間不能料」略有不同。

陝西師範大學歷史系教授于賡哲指出，這在古代是很常見的現象，因為文字流傳過程中，有時會因為訛傳或遭刻意修改，使文字與原作產生差異，這是文獻學、古籍版本學中經常遇到的狀況；至於哪個版本的《天可度》更接近白居易原作，還需要更多證據才能查明。