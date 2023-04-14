日本餐飲界近來出現劣質客人頻頻惡搞店家，讓業主不堪其擾。一間位於福岡的人氣拉麵店，每天都大排長龍，為了防止排隊亂象，店家乾脆規定「未滿18歲不得入店」，在網路上引發討論，不少顧客表示贊同，直呼「客人不是神」。

根據日媒「女性週刊PRIME」報導，福岡縣八女市一間拉麵店「あなたの心を鷲掴み」曾貼出「禁止未滿18歲顧客入內用餐」、「禁止排隊解壓縮」等規定，店長三浦隆寛受訪表示，他開店是為了做出「日本第一的豚骨拉麵」，幸運成為當地名店後，卻衍生出不少問題。

三浦隆寛提到，不少人會排隊解壓縮，也就是請先到的親友去卡位，晚到的人陸續過來插入隊伍，他認為此舉對其他排隊的人不公平，但無論怎麼宣導，每天至少還是有一組客人排隊「解壓縮」，不僅如此，還有顧客搬出小孩子當理由，一次他看到一名父親在排隊，他的妻小則在車上等，因此才會禁止18歲顧客入內用餐。

三浦隆寛貼出公告後，也收到不少顧客抱怨，認為他的做法不合理，不過他的生意並未受影響，他說「店一開就大排長龍，許多顧客還是從外地來的，我只希望他們吃得開心」。不少網友贊同店長的做法，表示「客人不是神」、「顧客與店家都有選擇權」，也有人認為，店家可採表單登記方式，填寫顧客姓名和候位人數，能避免排隊的問題。