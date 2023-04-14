金龍魚身價不菲，是深受歡迎的觀賞魚，不過國外有男子買了金龍魚回家後卻發現牠在鬧絕食，整天不吃不喝，於是好奇扳開牠的嘴巴，沒想到眼前的景象讓男子又驚又喜，直呼「賺翻了！」

國外一名男子被優雅的金龍魚深深吸引，於是砸重金買回家，沒想到回來後金龍魚的嘴巴卻始終緊閉、不吃不喝，男子擔心魚可能是生病或是家裡水質不符要求，連續觀察數日之後，決定強行扳開牠的嘴巴，沒想到下一秒竟然鑽出一群小金龍魚，讓他當場樂壞了。

事實上這組照片源自於2019年，近日再度遭到網友起底討論，原來金龍魚在繁殖的時候，會將卵含在嘴巴裡孵化，等孵出幼魚後再吐出來，如果遇到敵人或危險時，親魚會將仔魚含在嘴裡直至危險過去，此現象又被稱為「龍吐珠」。

亞洲龍魚又分為紅龍、金龍與青龍，其中金龍魚的身體泛著閃閃發光的金黃色，在華人地區被認為美麗、好運及財富的象徵，因此不僅有著觀賞作用，還身價不菲，一隻最便宜的金龍魚從幾千元到上萬元不等。