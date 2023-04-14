身體忙了一天肯定會累，但有人卻能長達近半個月不睡覺。英國一名男子曾挑戰連續11天不睡覺，實驗過程中他體力逐漸透支，但大腦卻似乎進入新境界，讓他的身體狀態「更加放鬆」，眼睛甚至變得很敏感，實驗結果引發熱議。

根據《每日郵報》報導，醫學界認為人若沒睡眠，恐會使大腦疲憊，進而導致運作變緩慢，作家兼意識研究家托尼（Tony Wright）為了驗證此說法，2007年時接受不睡覺挑戰，過程中只吃蔬果、喝茶，無聊時就打撞球，獲得長達266小時、約11天沒闔眼的成績。

托尼實驗結束後說，長時間不睡覺感覺很差，一旦克服了，掌握理性思維的能力就會開始瓦解，大腦彷彿進入新境界，能窺探大腦的另一面和另一個自我，「身體確實很疲倦，但卻會呈現放鬆的狀態，甚至有些感性，此外眼睛也變得很敏感，遇到棘手問題時，我可以感覺到身體想要停止運轉」。

不過金氏世界紀錄官方認為，不睡覺挑戰會危害生命，若長期睡眠不足，恐會引發健康問題，包括肥胖、糖尿病和心血管疾病等，因此從1997年開始，他們就停止紀錄這項挑戰，而最後一位紀錄保持人是麥克唐納（Robert McDonald），1986年他以連續453小時40分鐘不睡覺創下紀錄，相當於18天21小時40分鐘。