雖說結婚並非是人生必要的選項，不過有些單身男女到了適婚年齡，免不了擔心找不到對象，大陸一名略顯豐腴的女子因為想趕快找伴踏入結婚殿堂，於是積極相親，沒想到她看上一名男子後竟迫不及待強拉對方開房間，面對男子婉拒的態度，她還氣得質問「我這麼好的身材，你憋得住？」讓男方相當無言。

綜合陸媒報導，大陸一名已屆適婚年齡的女子擔心嫁不出去，於是積極透過相親結識異性，只可惜妹有情、郎無意，女子甚至主動去男子家，邀請對方一起過節，但男方為了婉拒還刻意不應門，沒想到女子卻爆氣質問對方「什麼意思？既然不討厭我，為什麼不主動？我已經親自找上門了，你還推回！」

由於當時適逢情人節，面對本該是浪漫的節日，男方卻窩在家裡打電動，女子為了陪對方度過難忘的情人節，二話不說打算強拉男子去開房間，還咄咄逼人表示，「別人都在外面浪漫，你卻躲在家裡不出門，怎麼會這樣？」殊不知女子盛氣凌人的態度，全被男方家人拍照記錄下來，並上傳至網路。

不少網友看了女方強勢求愛的態度，紛紛搖頭直呼「太離譜了，竟然還有這樣的」、「女人這麼大年紀了還不嫁，其實身材只是表面問題，更深層次的問題是分寸不夠」、「單身的理由有千萬種，原因之一就是不能認清自己」。