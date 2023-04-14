牧民為了更好管理羊群，通常會飼養牧羊犬，不過大陸內蒙古竟有一隻大白鵝，似乎以為自己是牧羊犬，每天主動幫主人驅趕羊群，遇到跟不上的羊，牠還會在後面追趕，牧民也覺得不可思議，笑著說「邊境牧羊犬可能都要失業了」。

根據《梨視頻》報導，內蒙古包頭市一名李姓牧民1年前開始養鵝，鵝每天與羊待在一起，最近他發現，鵝還會領150隻羊群回家，李姓牧民提到，「牠每天跟著羊出去，羊去哪牠就去哪，我也是頭一次看到有大鵝會放羊，挺敬業的」。

影片中可見，大白鵝放羊時，威風凜凜的走在羊群前面，時不時查看羊群的狀況，一旦發現有羊脫隊，牠就會上前驅趕，甚至張開翅膀威嚇，模樣非常凶狠，讓李姓牧民也驚呼，這隻鵝真的很聰明，羊都很害怕牠，邊境牧羊犬可能要失業了。

不少網友笑著說，「大鵝其實會看家，還能牧、雞及鴨，能幹得很！小時候在農村，飼養雞鴨的農民大多都會養鵝」、「鵝：這些羊都是我的，人類你少管閒事」、「牠上輩子可能是邊境牧羊犬」、「跨界發展的大鵝，成功躲避被煮的命運」。