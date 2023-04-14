美國明尼蘇達州一名男子因為身高僅165公分，所以一直交不到女朋友，為了讓自己的外表看起來更有吸引力，不惜豪砸17.3萬美元（約新台幣526萬元）接受危險增高術，最終長高12公分，同時增加自信心，並成功交到了女友。

綜合外媒報導，來自明尼亞波利斯市（Minneapolis）的41歲男子吉布森（Moses Gibson），過去因為身高的關係，一直陷在自卑的情緒裡，「從上高中開始，我就對自己的身高不滿意，而且常常被人稱為『矮冬瓜』，尤其是發現多數同齡人都比我還高壯時，我開始變得沒自信，甚至覺得自己很失敗、很不開心」。

也因為身高的關係，吉布森一直交不到女朋友，為了重振自信，他什麼方法都試過了，包括從網路上購買偏方、進行心理諮商，不過都沒有效果；最後找到一名外科醫師聲稱可以透過手術幫他增高，方法是將腿部的脛骨跟腓骨「打斷」，並在其中裝入可幫忙延長肢體的磁性金屬架，且每天要使用增高裝置3次，以拉開手術後的腿骨，促使身體產生新的骨骼組織。

吉布森在2016年先是花了7.5萬美金（約新台幣228萬元）進行手術，成功從165公分增高至172公分。不過他仍不滿意，並於今年3月再花費9.8萬（約新台幣298萬）進行第二次增高術，預計將增高5公分，有機會長至177公分。

吉布森坦言，增高手術讓他變得更加有自信，還如願交到女朋友，「手術之後，我和女性交談時不再那麼焦慮，也會穿短褲拍攝全身照，這些都是我以前不敢做的事」。他也鼓勵其他因為身高感到焦慮的人，可以藉由增高術找回自信。