美國一名27歲汽車維修技師外型亮眼，在黑手界受關注，她為了賺錢償還貸款，因此兼差經營成人頻道OnlyFans，分享火辣的內容，之後被同事發現，她因此丟了工作，目前她已找到一份新的工作，但也坦眼，情色副業收入比正職賺得多。

根據《每日星報》報導，克絲汀（Kirsten Vaughn）是一名汽車維修技師，原本任職於路易斯安那州韋恩堡（Fort Wayne）一間經銷車廠，由於她身上背負學貸和房貸，為了盡快還完負債，她兼差經營成人頻道OnlyFans，卻被同事發現，她急忙求對方幫隱瞞。

克絲汀提到，「我求同事別告訴任何人，但他們卻大笑，當著我的面說『我是在幫你賺錢。』」，甚至還有同事會性騷擾她，克絲汀兼差一事曝光後，雇主便將她解雇了，她說「工作上我從不惹麻煩，而且都會穿著制服，做自己應該完成的任務」。

克絲汀回憶說，被解雇前她還向公司詢問原因，但對方只說她的行為會影響商譽，不過經銷車廠則否認，表示並非克絲汀兼職成人頻道而被開除，她是因「違反公司政策」而遭解雇。克絲汀目前在其他公司擔任黑手，TikTok更是擁有130多萬粉絲，她也時常向網友分享修車知識，並坦言情色副業收入比正職還多。