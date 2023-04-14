泰國中部北欖府（Samut Prakan）一位女地主因為不滿高級社區的施工噪音，甚至將汙水排放至她家，導致她損失慘重卻又申訴無效，氣得在社區入口旁，掛滿整排的女用內褲表達抗議。

綜合泰媒報導，北欖府近日一處高級社區的入口道路旁，被人掛滿了約莫30件女用內褲，讓路過民眾忍不住停下觀看。一查之下原來是現年63歲的女婦人Sompong的傑作，她透露自己是高級社區旁的地主，自己平時也住在那裡，不過自從社區開始興建後，震耳欲聾的施工聲讓她不堪其擾，沒辦法好好休息。

最讓她生氣的是，社區竟然直接將廢水排放到她的菜園中，不僅農作物全毀，就連養殖的魚也全都死光，讓她崩潰直呼「我真的沒辦法生活了！」此外，報導也指出，高級社區的負責人過去曾與婦人交涉，希望買下她的土地，但她不肯，雙方因此鬧得相當不愉快。

婦人哀怨表示，已向政府單位提出投訴，但遲遲得不到回應，求助無門的她只好在住家附近掛滿女用內褲反制，希望能藉由輿論壓力逼迫社區負責人出面解決。