清朝作為歷史上最後一個封建王朝，隨著末代皇帝愛新覺羅·溥儀退位，晚清也宣告滅亡，愛新覺羅家族的皇室成員也紛紛隱居，低調過生活，不過身為乾隆七世孫的愛新覺羅·恒紹卻是例外，經常大張旗鼓表明自己的身分。某次他為了證明自己所言不假，拿出了聲稱是乾隆的貼身扳指，後來經專家鑑定確實價值不菲，還建議他將扳指上交國家博物館保存，不過他只憑6個字就讓專家不敢再提。

根據《搜狐網》報導，隨著清朝滅亡，有不少文物被收藏在國家博物館，然而坊間卻有男子聲稱自己擁有乾隆的貼身扳指，消息一出引起不少專家注意，後來經過鑑定，證實這個扳指在市場上價值上億，因此建議他將其上交，不過對方立刻以「我是皇帝後裔」為由拒絕，意指這枚扳指是家族的傳家之寶，不能交給國家。

專家聽聞此事後，抱持懷疑的態度，沒想到進一步調查發現，此人竟然真的是愛新覺羅家族的後裔，名字叫做愛新覺羅·恒紹，是乾隆的七世孫，畢竟是祖傳寶物，要求上交國家有點不妥，因此只好作罷。

事實上，玉扳指在古代指是作為拉弓射箭的工具，目的是防止手指被弓弦勒傷，材質除了玉器之外，還有黃金或是木質做成；後來玉扳指成了身分的象徵，無論是在紀念意義或是價值上都非比尋常。