英國一名男子從超市買了一袋香蕉，未料回家驚覺袋子內竟藏有一隻母蜘蛛，且牠的胸前還抱著一顆巨大的卵囊，若孵化成功可能誕生超過200隻小蜘蛛，男子見狀瞬間嚇壞，直呼這是「一生中最大的恐懼」，但他仍鼓起勇氣把蜘蛛裝進容器內，送往超市的蟲害防治服務處。

Man shocked by massive spider hiding in banana: ‘Fright of my life’ https://t.co/yX57o2DcNw pic.twitter.com/vKvfNB9pwx — New York Post (@nypost) April 13, 2023

根據《紐約郵報》報導，35歲男子克雷格（Craig Harrison）日前在超級市場購買一袋香蕉，回家後卻發現袋子裡有東西在動，他仔細一看，才驚覺裡面才有一隻母蜘蛛，且牠還抱著卵囊。克雷格表示，他從不覺得自己會害怕蜘蛛，但他看到袋子裡的蜘蛛時，「我目瞪口呆，這是我一生中最大的恐懼。」

據報導指出，克雷格發現的是「獵人蛛」，是世界上最大的蛛形綱動物，除此之外牠還具有毒性，如果被獵人蛛咬到，牠的毒液雖然不會致命，但會讓人感到非常痛苦。

克雷格受訪透露，因為袋子外有圖案設計，並不是完全透明的，所以他在挑選香蕉時沒有發現蜘蛛的存在，而且蜘蛛躲藏在香蕉之間的空隙中，讓他更難被發現。儘管心中充滿恐懼，克雷格還是鼓起勇氣，把蜘蛛裝進容器內，再將其送到超市的蟲害防治服務處。

超市得知消息後，則提供100英鎊（約新台幣3817元）作為賠償，但克雷格還沒決定是否接受這筆錢，但他以自身的恐怖經歷勸戒其他民眾，在購買預先包裝好的蔬菜、水果前要先仔細檢查，或者最好挑選散裝的產品。