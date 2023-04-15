大陸南京的街頭去年出現一隻「潑猴」，在市區內四處搗亂、欺負流浪貓狗，後來被抓到動物園內飼養，未料牠本性難移，一進入園區就挑釁猴王，導致牠遭到猴群霸凌排擠，只能長期生活在水上，消息一出立刻引發網友熱議。

根據《極目新聞》報導，2022年3月開始，江蘇南京出現一隻猴子，在街頭四處亂竄、隨地大小便，還欺負流浪貓狗、入室搶奪食物、擅闖校園搗亂，各種事蹟讓牠成為「網紅潑猴」，後來被捕捉送到南京紅山森林動物園飼養，未料近日卻傳出這隻猴子遭到動物園猴群的霸凌、排擠。

有遊客到動物園觀光時，發現這隻猴子只能踩在木筏、救生圈等物品上，在水池範圍活動，詢問原因才發現，原來這隻猴子一進動物園就挑釁猴王，結果反遭猴群暴打攻擊，但這隻猴子又不肯投降認輸，導致牠無法回到岸上生活，岸邊甚至還有負責「盯哨」的猴子，只要牠一上岸就又會被打，因此過上「水上漂」的生活，還學會如何划船。

這起事件在網路上曝光後，引發網友熱議，不少人紛紛到動物園朝聖，想看看這隻猴子被霸凌的模樣，有遊客受訪時也表達同情，希望動物園能出手幫忙，「盡量讓牠上岸吧！」然而動物園表示，這隻猴子並沒有遭到猴群霸凌，水中的木筏、救生圈是為了豐富猴群的環境設施，不是替特定猴子準備的，並強調猴子會游泳，大眾不需要太過擔心。

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