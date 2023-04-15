獨孤信是西魏、北周的將領，更是西魏八柱國（柱國大將軍）之一，除了本身就位高權重以外，他還有一個更加驚人的身分，也就是三個王朝皇帝的岳父，他的3個女兒分別當上了北周、唐朝和隋朝的皇后，因此被網友笑稱是「天下第一岳父」。

獨孤信共有7名女兒，其中大女兒嫁給北周明帝宇文毓，後被冊封為王后，去世之後才又被追尊為皇后；四女兒嫁給了唐國公李昞，並生下兒子李淵，也就是後來唐朝的開國皇帝唐高祖，李淵建立唐朝後，就將母親追諡為「元貞皇后」；七女兒則是隋朝開國皇帝隋文帝楊堅的元配，待楊堅建立隋朝後，便被封為皇后。

陝西師範大學歷史系教授于賡哲指出，一個家族出三個皇后在歷史上並不是絕無僅有，但三個皇后分別是三個不同王朝的皇后，且其中兩個王朝，也就是隋和唐，在獨孤信在世時還沒有建立起來，這種狀況就非常罕見了，不過小概率事件發生的背後，其實都藏有一定的必然性。

于賡哲進一步說明，會造成這種狀況最主要的原因就是「高度集權」，當時二十多個家族將權力掌握在自己手裡，且為了維持家族的權勢，喜歡在同樣擁有高地位的家族中尋找聯姻對象、相互通婚，才導致一個家族內，甚至是一個家庭中，嫁出的女兒變成皇后的機率這麼高。