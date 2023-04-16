加拿大礦工在一處礦井發現一顆冰凍的棕色毛球，並將其交給相關單位進行研究，結果顯示這是一隻來自3萬年前的「北極地松鼠」，且皮膚、毛髮、骨架等都保存得相當完整，古生物學家推測，牠可能是在冬眠的過程中不幸被凍死，身體才會蜷曲成一顆球狀。

根據《每日星報》報導，2018年加拿大一名礦工在育空（Yukon）地區的一處礦井深處發現了一顆冰凍的棕色毛球，隨後將其送往位於白馬市的育空白令館解說中心（Yukon Beringia Interpretive Centre），古生物學家鑑定後認為，這是一隻來自3萬年前的北極地松鼠（Arctic ground squirrel），並為其命名為「海絲特（Hester）」，古生物學家也進一步推測，海絲特很可能是為了冬眠而縮成一顆球，最終卻不幸被凍死。

古生物學家格蘭特（Grant Zazula）對於這項發現興奮不已，「你可以看到牠的小手、爪子，還有一條小尾巴和耳朵。」整個身體都保存得非常良好，臉部、皮膚和毛髮相當整潔，就連研究人員用X光機掃描時，發現牠體內的骨架也十分完整，讓人難以想像這是一隻距今有3萬年歷史的松鼠。

報導指出，北極地松鼠經歷過冰河時期，並成功倖存，目前棲息在育空地區和阿拉斯加，牠們的體長約15英吋（約38公分）、重約1.5磅（約0.68公斤），比起現代松鼠，牠們的外型更像囊鼠（gophers）；北極地松鼠通常可以活到9歲，但在此之前，牠們可能會成為灰熊、白鼬或其他猛禽、肉食動物的獵物。