人生如戲，有時候現實生活比電視劇還要狗血，讓人難以置信。國外一名17歲男子的父母過世後不久，他的大姊就突然投下另一顆「震撼彈」，向男子坦言其實自己才是他的親生母親，讓男子感到混亂不已。

根據《鏡報》報導，國外一名男子在論壇《Reddit》發文，透露他的家人隱瞞自己的身世長達17年，直到最近父母過世後，他的「大姊」漢娜（Hannah）才終於坦白，自己是原PO的親生媽媽，他原本以為的父母其實是他的外公外婆。

漢娜表示，她在13歲時和許多年輕不懂事的孩子一樣，不但與一名男孩發生性關係，還沒有做任何保護措施，結果就懷孕了，而這個孩子就是原PO。當時父母希望漢娜能將孩子送養，但她堅持反對，希望能把孩子留在身邊，最終父母也只能妥協，一家人也達成共識，讓父母當原PO的監護人，漢娜和其他兄弟姊妹都必須保密，以隱瞞這件未成年生子的「醜聞」。

原PO得知真相後十分震驚，「我告訴漢娜我還不能叫她『媽媽』，這感覺很不自然，我也還沒準備好。」漢娜聽完後表示理解，並告訴原PO：「我知道這對你來說很沉重，如果你想一個人冷靜，我能理解，如果你想繼續維持以前的關係，我也能理解。但我想讓你知道，你仍擁有愛你的母親，且會永遠陪在你身邊，絕對不要覺得無家可歸。」接著兩人便相擁而泣。

文章一出，網友們都紛紛給予安慰，「你不必一夜之間就接受這件事，慢慢來就好」、「找個家庭輔導可能多少會有幫助」、「最重要的是，你身邊有很多愛你的好人，不論親生媽媽到底是誰」。