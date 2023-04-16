加拿大一名媽媽發現兒子的頭髮不明原因持續變短，猶如「鬼剃頭」的模樣讓她相當擔心，沒想到後來發現一切竟是家中飼養的天竺鼠在搞鬼，只見牠化身髮型師啃咬著孩子的頭髮，讓她看了哭笑不得。有趣畫面曝光後，累積逾250萬觀看次數，網友們大呼驚奇。

加拿大女子哈蕾（Breez Harley）近日在網路上傳一段影片，內容提到她的兒子蘭德（Lander）這陣子頭髮不明原因變得越來越短，詢問對方怎麼回事，孩子一直不肯洩露半句。直到某天她在工作時，突然收到男友拍攝的影片，這才真相大白。

根據畫面顯示，哈蕾的兒子餵食天竺鼠時，會將頭貼進籠子，天竺鼠見狀便上前啃咬他的頭髮，猶如化身孩子的專屬「理髮師」，而小孩也不排斥，任由天竺鼠幫忙做造型，有趣畫面讓哈蕾及其男友看了哭笑不得。

影片曝光後累積逾250萬觀看次數，不少人對於天竺鼠化身「理髮師」感到驚奇，紛紛留言直呼「竟然是天竺鼠幫忙理髮，真是太出乎意料了」、「感覺小男孩很享受天竺鼠的理髮過程」、「好羨慕啊！我也想預約天竺鼠幫我理髮」、「如果不說，誰會相信天竺鼠還能幫人理髮」。