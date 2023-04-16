University of Louisville student investigated for air frying live baby chicks https://t.co/E7ye1RZh6M pic.twitter.com/HnxJ7GIfET — New York Post (@nypost) April 11, 2023

美國肯塔基州路易斯維爾大學（University of Louisville）一名男大生近日被踢爆將一隻活生生的小雞灑上調味粉後，丟進氣炸鍋料理，殘忍影片在網路上不斷瘋傳，引爆無數網友怒火。校方接獲投訴後證實此事，目前已通知相關部門進行調查。

綜合外媒報導，這段駭人影片最初是透過IG用戶的限時動態上傳，後來影片被網友轉發至美國知名論壇Reddit，並指名拍攝者是路易斯維爾大學工程學院的男大生。畫面中可見，男子將調味粉灑在活生生的小雞身上，緊接著另一段影片則顯示出該隻小雞遭氣炸鍋「炸熟」的畫面。

除此之外，男子還拍攝了其他駭人畫面，包括小雞被吊在天花板上以及放進微波爐等片段，即便事後他表示這些小雞是機器模型，還說「我很榮幸你們都相信這是真的，我花了很多功夫來設計這些。」但不少網友對於他的說詞並不買單，該校學生擔心校方會包庇此事，甚至將影片廣傳至各個教學單位。

隨著事件愈演愈烈，路易斯維爾大學緊急發聲明表示，發文的IG用戶確實是學校的在學生，校方非常嚴肅看待此類事件的通報，得知此事後也立即將所有資訊轉達給相關部門，以利進一步調查。